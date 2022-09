Russische popster spreekt zich uit tegen oorlog in Oekraïne: “Illustere doelen van Kremlin maken wereldwijde paria van ons land”

Een Russische zangeres heeft openlijk de Russische invasie in Oekraïne in vraag gesteld en gevraagd om haar op de lijst van “buitenlandse agenten” te plaatsen. “De illustere doelen van het Kremlin maken een wereldwijde paria van ons land.”

Nadat hij kritiek had gegeven op de oorlog in Oekraïne, werd de Russische zanger en tv-presentator Maxim Galkin (46) geschrapt als presentator van zijn primetime-programma. Hij wordt beschuldigd van “het uitvoeren van politieke activiteiten namens Oekraïne en het ontvangen van Oekraïense financiering”. Afgelopen vrijdag werd hij officieel op de lijst met “buitenlandse agenten” gezet, iets wat zeer stigmatiserend is voor veel Russen en zowel zware financiële als juridische gevolgen heeft.

Galkin krijgt nu steun van zijn echtgenote, de 73-jarige Alla Pugacheva. Zij is een van de populairste zangeressen van Rusland en heeft nu ook openlijk kritiek geuit op Poetins oorlog in Oekraïne. “De illustere doelen van het Kremlin maken een wereldwijde paria van ons land en maakt het leven van alle Russische burgers extreem moeilijk.”

Uit solidariteit met haar man wil Pugacheva ook als “buitenlandse agent” beschouwd worden. “Ik vraag om mij ook in die lijst van mijn geliefde land op te nemen, net als mijn man, een echte en onvergankelijke patriot. Hij wil alleen maar welvaart voor zijn moederland, net als vrede en vrijheid van meningsuiting”, zo schreef de zangeres op Instagram.