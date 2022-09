Kinrooi

Bart Hendrikx (34) uit Geistingen, storingstechnieker

Eva Willems (28) uit Kinrooi, orthopedisch technieker

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Indertijd maakten we kennis via gemeenschappelijke vrienden. Ondertussen zijn we al 11 jaar samen.” (pabr)

