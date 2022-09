Genk

Mathias Ricour (30) uit Genk, medewerker in een carwash

Mandy Melis (25) uit Genk, boekhouder bij Certafin

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? In 2013 leerde ze elkaar kennen in een carwash waar ze beiden een studentenjob deden. Mathias deed meerdere pogingen om haar, na een duo-parachutesprong, ten huwelijk te vragen maar het mislukte telkens. “Ik heb het dan maar gewoon in de slaapkamer gevraagd”, lacht Mathias.(chpa)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken