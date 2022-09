Belgische firma werkt samen met Lockheed Martin om cyberveiligheid Belgische overheid en industrie te verbeteren

De Belgische firma Innocom heeft een exclusieve samenwerking getekend met de federale overheid om de cyberbeveiligingsexpertise van Lockheed Martin over te dragen aan Defensie. De overeenkomst zal cyberbeveiligingsvaardigheden en -capaciteiten binnen de Belgische overheid en industrie opbouwen, stelt Defensie maandag in een mededeling.

Innocom gaat samenwerken met Lockheed Martin om deskundige kennis op te bouwen binnen het cyberbeveiligingsdomein. Er wordt gewerkt aan een transformatieprogramma binnen Defensie om te evolueren van beveiligingsoperatiecentrum naar beveiligingsinlichtingencentrum. Voor de uitvoering van dit programma werkt Innocom samen met andere Belgische bedrijven.

“We zijn erg trots met de steun van de federale overheid,” zegt Patrick Okerman, operationeel directeur van Innocom. “We zien in deze missie, boven op de kennisoverdracht van Lockheed Martin, veel mogelijkheden om kennis en ervaringen op het gebied van cybersecurity te delen tussen Defensie, overheidsinstellingen, de industrie en zelfs de academische wereld.” Innocom begeleidt al meer dan twintig jaar organisaties bij complexe en strategische veranderingsprojecten.

Dit programma zal producten, diensten en oplossingen leveren aan het Cyber-directoraat van Defensie om haar doelstelling om volledig operationeel te zijn, te bereiken. De focus ligt op het vervolmaken van de huidige operaties en het implementeren van nieuwe tools en mogelijkheden. De ontwikkeling van expertise zal niet beperkt blijven tot Defensie en kan van belang zijn voor vele andere sectoren die geconfronteerd worden met de groeiende uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging.

Het project is een gevolg van de voorstellen voor essentiële veiligheidsbelangen (EVB) die in het kader van het F-35 programma zijn gedaan. De Belgische federale regering heeft de oprichting goedgekeurd van een financieringsmechanisme om EVB-voorstellen in verband met strategische defensieaankopen te ondersteunen en de nodige investeringen te financieren.