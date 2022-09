Woede in China: 27 mensen dood na ongeval met bus die hen naar quarantainevoorziening moest brengen

Bij een busongeval in de Chinese provincie Guizhou zijn afgelopen zondag 27 mensen om het leven gekomen. De bus vervoerde in totaal 47 mensen die uit Covid-voorzorgsmaatregelen in quarantaine zouden worden geplaatst. Een maatregel waar nu heel wat kritiek op komt.

Guizhou is een landelijke provincie in het zuidwesten van China. Hoewel er van de naar schatting 38 miljoen inwoners gedurende de hele pandemie nog maar 2 personen zouden zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, gelden er nog altijd strikte coronamaatregelen. Zo geldt er nog altijd een quarantaineplicht voor wie mogelijk in contact kwam met het virus.

47 van die “risicopatiënten” werden zondagnacht met de bus naar zo’n quarantainefaciliteit gebracht, maar onderweg liep het mis. De passagiersbus crashte op een snelweg en kantelde. 27 mensen kwamen daarbij om het leven, de 20 anderen werden ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

“Momenteel zijn de reddingswerkzaamheden voltooid en wordt de oorzaak van het ongeval onderzocht”, zo verklaarde de lokale overheid in een bericht op sociale media. “We uiten ons diepste medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers.”

Op dit moment is niet duidelijk of de buspassagiers allemaal besmet waren met het coronavirus, of ze nauwe contacten hadden gehad met een besmet persoon of dat ze in hetzelfde gebouw woonden als besmette personen. Het zeer strikte gezondheidsbeleid rond Covid-19 heeft er in China al vaker toe geleid dat hele wooncomplexen van duizenden mensen werden verplaatst naar speciaal daarvoor gebouwde quarantainevoorzieningen, soms honderden kilometers verderop.

“We zitten allemaal op die bus”

De maatregel lag al langer onder vuur, maar door het dodelijke busongeval is er een ware storm van kritiek losgebarsten online. “Welke garantie hebben we dat we zelf op een dag niet op die bus gaan zitten”, zo luidde een populaire post op Weibo (de Chinese Twitter). Een andere massaal gedeelde post stelde dan weer: “Wie zei dat we ’s avonds laat niet in die bus zouden zitten? We zitten er duidelijk allemaal. We zitten allemaal in deze angstaanjagende, donkere bus.”

Veel van de kritische posts werden snel na publicatie offline gehaald. Hoewel het busongeval zondag snel het meest trending topic werd op Weibo, verdween het ook weer snel uit de top 50.

Guizhou registreerde zaterdag 712 nieuwe bevestigde gevallen, wat goed was voor ongeveer 70 procent van alle nieuwe gevallen in China en een grote sprong was ten opzichte van de 154 gevallen in de provincie de dag ervoor, zo bleek uit de gegevens van de nationale gezondheidscommissie van China op zondag.