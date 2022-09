Pas Getrouwd: Greet en Michael in Diepenbeek

Diepenbeek

Michael Leliaert (38) uit Herk-de-Stad, talent aquisition bij Chevron Philips Chemical

Greet Berx (38) uit Diepenbeek, medical field force manager bij Naos Benelux

Kinderen: Alina (9), Olivia (7) en Mila (7,5)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? De kinderen van Greet en Michael gingen naar dezefde crèche en zo kwamen ze in contact. Na een foutieve ‘send to all’ van een bericht over vrijwilligerswerk in Myanmar reageerde Michael en na enkele weken waren ze een koppel. (chpa)

