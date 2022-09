Twee kerncentrales in Oekraïne gebombardeerd: “Krachtige ontploffing nabij reactoren”

De kerncentrale van Zaporizja, die momenteel in Russische handen is, is al wekenlang het middelpunt van gevechten en beschietingen. Maar nu zouden er dus ook bombardementen geweest zijn op een kerncentrale ten zuiden van de stad Joezjno-oekrajinsk in de oblast Mykolajiv, op 350 kilometer van Kiev.

“Op 19 september 2022, om 2 uur (1 uur Belgische tijd, nvdr.), heeft het Russische leger de industriële zone van de Kerncentrale Zuid-Oekraïne gebombardeerd”, meldt Energoatom op Telegram. “Op slechts 300 meter van de reactoren vond een krachtige ontploffing plaats.”

Dadelijk meer...