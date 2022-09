Zilver voor Alec Segaert! Amper 19-jarig Belgisch toptalent snelt naar tweede plek tijdens WK tijdrijden voor beloften

Alec Segaert heeft zilver gepakt op het WK tijdrijden voor beloften, goed voor de tweede Belgische medaille in Wollongong. De 19-jarige Europese kampioen tijdrijden - eerstejaars (!) - ging snel van start en had lang de beste tussentijden, maar kwam in het slot 16 seconden te kort tegen de Noor Soren Waerenskjold (22 jaar en prof bij Uno-X). Die laatste volgt de Deen Johan Price-Pejtersen op. Het brons was voor Leo Hayter, die al een profcontract tekende bij INEOS. Lennert Van Eetvelt reed naar een 14de plaats.

Voor Noorwegen is het de tweede wereldtitel in evenveel dagen. Zondag verraste Tobias Foss met goud bij de elite. Segaert is de regerende Europese kampioen tijdrijden bij de beloften, een titel die hij begin juli in Portugal veroverde. Vorig jaar was hij op het WK in Brugge goed voor brons in de tijdrit voor junioren. Het lid van het Lotto U23 team zorgt voor de tweede Belgische medaille in Wollongong na het brons van Remco Evenepoel zondag in de tijdrit bij de elite.

© gvdl

“Segaert? Ik maakte me best wel veel zorgen”, aldus Waerenskjold in het flashinterview. “Hij was goed van start gegaan. Ik wist echter dat ik een goeie laatste ronde had gereden, Tobias Foss (de wereldkampioen bij de profs, red.) had me de tip gegeven om wat over te houden voor de laatste heuvels. Het was een rollercoaster van emoties. Denken dat je gaat verliezen, dan van aaah ik kan winnen. Toen ik de rode cijfers begon te zien bij Segaert werd ik heel blij.”

Uitslag:

1. Soren Waerenskjold (Noo) de 28,8 km in 34:13 (gem. 50,50 km/u)

2. Alec Segaert op 0:16

3. Leo Hayter (GBr) 0:24

4. Logan Currie (NZe) 0:33, 5. Michel Hessmann (Dui) 0:39, 6. Carl-Frederik Bévort (Den), 7. Eddy Le Huitouze (Fra) 0:51, 8. Raul Garcia Pierna (Spa) 1:02, 9. Mathias Vacek (Tsj) 1:03, 10. Lorenzo Milesi (Ita) 1:05 ... 14. Lennert Van Eetvelt 1:37

