Amerikaans president Joe Biden vaag over kandidatuur 2024

De Amerikaanse president Joe Biden heeft nog niet met zekerheid beslist of hij in 2024 opnieuw kandidaat zal zijn bij de presidentsverkiezingen. Dat blijkt uit een interview met de Amerikaanse zender CBS.

“Het is mijn intentie om opnieuw op te komen, heb ik gezegd. Maar dat is maar een intentie. Is het een duidelijke beslissing om opnieuw kandidaat te zijn? Dat zal nog moeten blijken”, antwoordde Biden op een vraag over zijn toekomstplannen.

Biden is de oudste verkozen president van de Verenigde Staten ooit. Op 20 november viert hij zijn tachtigste verjaardag. Op het einde van een eventuele tweede termijn zou hij 86 zijn.