Volkswagen wil tot 9,4 miljard euro ophalen met beursgang Porsche

Voor de beursgang in Frankfurt was tot nu toe steeds sprake van eind september of begin oktober, maar er was nog geen concrete dag genoemd. De prijsvork zal tussen 76,5 en 82,5 euro per aandeel liggen. De bedoeling is om tot 113.875.000 aandelen uit te geven.

Volkswagen wil hiermee tot 9,4 miljard euro ophalen. Dat is de grootste beursgang in Europa meer dan tien jaar. De waarde van Porsche AG bedraagt 70 à 75 miljard euro, iets lager dan de eerder geschatte 85 miljard. Met het opgehaalde geld wil VW zijn transitie naar elektrische voertuigen financieren.

Alles samen zullen er in de nieuwe aandelenstructuur 911 miljoen Porsche-aandelen bestaan. Dat is een knipoog naar het bekendste model van de constructeur, de Porsche 911.

Dit jaar waren er nog maar weinig beursintroducties in Europa, want de energiecrisis en recordinflatie weegt op het beleggerssentiment. Dat Volkswagen toch doorzet met zijn plannen, is onder meer te danken aan een reeks investeerders die al beloofd hebben aandelen van Porsche te zullen kopen. Het gaat onder meer om het Noorse pensioenfonds of Qatar Investment Authority. Ook de familie Porsche-Piech zou 25 procent plus één aandeel kopen, goed voor een blokkeringsminderheid.