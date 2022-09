Vrouw (33) verliest controle over stuur en crasht op Groenendaallaan in Merksem: zwaargewond naar ziekenhuis

In het Antwerpse district Merksem is maandagochtend een vrouw ernstig gewond geraakt toen ze met haar wagen crashte aan de afrit van de Antwerpse ring naar de Groenendaallaan. De vrouw werd vermoedelijk onwel achter het stuur en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het 33-jarige slachtoffer kwam omstreeks 5 uur van de afrit gereden en stak de Groenendaallaan over, maar verloor de controle over het stuur en raakte enkele verkeersborden. De wagen eindigde tegen een verkeerslicht. De brandweer moest het slachtoffer uit het wrak bevrijden, waarna ze zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De vrouw verkeerde in levensgevaar, maar zou intussen aan de beterhand zijn.

Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder in de omgeving. De drukke Groenendaallaan lag bezaaid met brokstukken van de wagen en delen van de verkeerslichten. Het verkeer vanuit Merksem kon een tijd niet de Noorderlaan op. Omstreeks 7 uur was de weg weer vrij.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM