Opkomend surftalent sterft onverwacht op 24-jarige leeftijd

Kalani David, een rijzende ster in de surf- en skatewereld, is afgelopen zaterdag om het leven gekomen tijdens het surfen in Costa Rica. De jongeman van 24 stierf aan een hartaanval.

“Je was de beste broer die ik ooit had kunnen vragen. Ik ga je missen, Kalani”, zo bevestigde zijn jongere broer Keoni het overlijden met een bericht op Instagram.

David Kalani, een jongeman uit Hawaï, groeide op met een surfplank in de ene hand en een skateboard in de andere. Op veertienjarige leeftijd werd hij in zijn X-Games-biografie al omschreven als “een doorgewinterde veteraan”. In 2012 won hij een van zijn eerste grote onderscheidingen, met een gouden medaille op het ISA wereldkampioenschap surfen voor junioren in Panama.

Kalani leed aan het syndroom van Wolff-Parkinson-White (WPW), een aangeboren hartaandoening waarbij een aanval een gevaarlijk snelle hartslag van meer dan 200 slagen per minuut kan veroorzaken. In augustus 2016 kreeg Kalani zijn eerste aanval, tijdens het skaten met vrienden in een park in Californië. Toen hij achttien jaar was, meldde hij op Instagram dat hij “op zijn gezicht was gevallen en wakker was geworden in een ziekenwagen”. “Zo dankbaar om nog te leven”, zo verklaarde Kalani vanuit het ziekenhuis.

Ook daarna zou hij nog meerdere aanvallen krijgen, na eentje ervan werd hij zelfs een tijdje in een kunstmatige coma gehouden. Na een operatie was er even beterschap, maar een nieuwe aanval is hem nu fataal geworden.

Voor de jongeman uit Hawaï was het opgeven van zijn twee liefdes nooit een optie. “Als het leven of dood was en ik moest kiezen voor skaten of surfen”, zo vertelde hij in 2016 aan het tijdschrift Stab. “Dan zou ik de dood kiezen.”