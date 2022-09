Rij voor de Queen is dicht, laatste wachtenden reageren teleurgesteld: “Hadden we maar de juiste weg genomen”

De rij om de koningin te zien is vanochtend vroeg gesloten, maar de rij was nog ontzettend lang. En dus kwamen er heel wat teleurgestelde reacties nadat de laatste persoon die binnen mocht een polsbandje kreeg. “Als we de juiste weg hadden genomen, dan hadden we het gehaald”, klinkt het.

Vanochtend werd de rij om de Britse Queen nog een laatste keer te begroeten besloten. Diegenen die nog in de rij stonden, hadden nog 10 uur in de rij moeten staan voor het hun beurt zou zijn. Maar het wachten had weinig zin want om 7u30 Belgische tijd werd de rij afgesloten. De wachtrij werd zondagavond al afgesloten waardoor geen nieuwe mensen konden aansluiten. Er werd ook gewaarschuwd om niet meer af te komen of te proberen in de rij te staan.

Chrissy Heerey mag zich vanaf nu de laatste persoon noemen die de kist van de Queen zag in Westminster Hall. Want zij kreeg als allerlaatste persoon een polsbandje van een vrijwilliger. “U bent de laatste persoon in de rij”, klonk het waarna Heerey de vrijwilliger bedankte. Ik ben eigenlijk al eens binnengeweest maar ik heb me nu helemaal achteraan gezet omdat ik wilde dat iedereen de kans zou krijgen om haar te zien”, vertelde ze aan Sky News. “Ik besefte niet wat het betekende om de laatste te zijn. Ik voel me bevoorrecht want ik mag nu naar binnen om mijn respect te betuigen. Ik ben lid van het leger en dit was mijn manier om dankjewel te zeggen”.

Maar toen Heerey haar bandje kreeg, weerklonken er ook heel wat teleurgestelde reacties. Want de honderden mensen die nog aan het wachten waren moesten rechtsomkeer maken. “We gingen de verkeerde kant op. Als we de juiste weg hadden genomen, dan hadden we het gehaald”, vertelt een teleurgestelde vrouw aan SkyNews.

Maar voor velen begint nu ook deel twee. Want na de lange rij voor Westminster Hall, begint iedereen nu zijn plekje te vinden langs de route die de Queen nog zal afleggen vandaag. Mensen van over de hele wereld hebben zich al langs die route verzameld de voorbije twee dagen. Er wordt gekampeerd, aangeschoven en vooral gewacht tot de laatste tour van de Queen begint.