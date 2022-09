Gerwyn Price wint World Series of Darts, maar Nederlandse dartsfans misdragen zich weer: “Dit is gewoon een schijtpubliek”

‘s Werelds nummer een Gerwyn Price heeft zondag in Amsterdam voor de tweede keer in zijn carrière de World Series of Darts gewonnen. In de finale versloeg hij thuisspeler Dirk van Duijvenbode (PDC-13) met het kleinste verschil: 11-10. “The Iceman” liet daarbij een gemiddelde van 100,14 optekenen, “Titan” Van Duijvenbode kwam aan 97,69. Price hield aan de toernooizege 70.000 pond (80.000 euro) over. De 37-jarige Welshman won het toernooi een eerste keer in 2020.

“Dirk speelde fantastisch, maar zelf was ik nog net een tikkeltje beter”, reageerde Price na zijn triomf. “Het was een geweldige finale, maar ik heb het mezelf moeilijk gemaakt. Er waren een paar legs waarin ik een dubbel niet had mogen missen. Bij 5-5 had ik eigenlijk 7-3 voor moeten staan. Ik heb hem een paar keer laten ontsnappen en ben blij dat ik het in de laatste leg toch nog kon afmaken.”

“Ik heb wat meer ervaring met dat soort situaties dan Dirk en dat heeft wellicht het verschil gemaakt. Hij had uiteraard het voordeel dat hij het thuispubliek op zijn hand had, maar ik heb de zenuwen beter kunnen bedwingen.”

In de halve finales had Price de Engelsman James Wade (PDC-5), toernooiwinnaar in 2018, met 11-9 uitgeschakeld. Van Duijvenbode versloeg de Welshe titelverdediger Jonny Clayton (PDC-7) met 11-8. Een ronde eerder had Clayton de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3), viervoudig World Series-winnaar (2015, 2016, 2017, 2019) , met 10-7 uit het toernooi gewipt.

Dimitri Van den Bergh (PDC-14), vorig jaar verliezend finalist, ging er deze keer uit in de tweede ronde. Hij verloor daarin zaterdag met 6-2 van de Engelsman Ryan Joyce (PDC-36).

© EPA-EFE

“Schijtpubliek”

Tussendoor liet Martijn Kleermaker (PDC 39) van zich horen op de Nederlandse televisie. ‘The Dutch Giant’ vond het niet kunnen dat het publiek in Amsterdam (opnieuw) veel rumoer maakte tijdens wedstrijden, en dan vooral die tussen Joe Cullen (PDC 12) en Dave Chisnall (PDC 16).

“Dit is gewoon een schijftpubliek”, klonk het. “Dit heeft niets met darts te maken. Dit kan echt gewoon niet. Het is zonde want ‘ons’ publiek laat zich hier niet van een goeie kant zien.”

De Nederlandse dartsfans misdroegen zich ook al eerder dit seizoen. Tijdens de Dutch Darts Championship in mei lieten ze hun voorkeur voor thuisspeler Danny Noppert wel heel duidelijk merken. Zonder succes, want Michael Smith won toen de finale.

Komend weekend staat in Wieze de Belgian Darts Open op het programma. De organisatie hoopt dat het Belgische publiek zich dan wel gedraagt.

“We gaan de mensen sensibiliseren aan de ingang en tijdens het evenement”, aldus Alexander Algoet van Golazo. “In de mate dat dit kan, natuurlijk. De Belgen moet ook begrijpen dat als we dit willen verderzetten, ze als dartspubliek geen slechte beurt kunnen maken. Het moet een feest worden, maar de veiligheid van en het respect voor de darters staat voorop.”