Het grootste trouwfeest van Vlaanderen: vier koppels uit ‘Blind getrouwd’ vieren samen huwelijk

Ingeborg, die doorheen de reeks zal polsen bij de koppels hoe hun huwelijk eraan toe is, wacht de acht pasgetrouwde deelnemers op aan feestzaal De Koolputten in Waasmunster. “Mijn rol is een beetje de gastvrouw zijn. Ik ga iedereen welkom heten, hen geruststellen, en er gewoon zijn voor iedereen. Ik vind het heerlijk en ben de grootste supporter van hen allen” vertelt ze enthousiast.

De koppels hebben net hun eerste fotoshoot achter de rug. Terwijl het bij het ene koppel bijzonder vlot ging om romantische foto’s te maken, voelt het bij anderen toch nog wat onwennig om elkaar diep in de ogen te kijken.

Lien wil met Joren rustig zien hoe het evolueert. “We hebben nog geen grote gevoelens, dat moet ook niet, maar we gaan elkaar beter leren kennen. Geen druk leggen en ons amuseren, sowieso!” Brecht en Dziubi voelen al wel een duidelijke connectie. “Het is zó een stresserende periode geweest naar dit moment. De spanning bouwde op en die eerste knuffel deed dan zoveel deugd”, zegt Brecht.

Alle stress kunnen ze achter zich laten op het feest. Terwijl in vorige reeksen elk koppel een apart trouwfeest kreeg, belooft het nu een megagrote party te worden op één locatie. Voor de koppels de dag afsluiten is het nog alle remmen en benen los op en naast de dansvloer en daar horen ook de individuele openingsdansen bij. De vrouwen en Dziubi hadden op voorhand de nummers gekozen en die bleven tot de eerste noten een verrassing voor hun wederhelften.

Blind getrouwd, VTM, 20.35u