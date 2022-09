Lennert Van Eetvelt na zijn tijdrit: “Niet de benen waarop ik hoopte”

Lennert Van Eetvelt ging als zevende van start in de tijdrit voor beloften. De Vlaams-Brabander was niet tevreden over zijn race.

Van Eetvelt sloot de eerste wave nog af op een tweede plaats na de Deen Bevort maar moest al snel de ‘hot seat’ verlaten toen eerst de Brit Leo Hayter en even later ook Kaden Hopkins uit Bermuda onder de tijd van onze landgenoot doken. Van Eetvelts dag zat er dan ook al op toen Alec Segaert nog aan zijn tijdrit moest beginnen. “Ik kan hem nog zeggen dat het geen makkelijk parcours is maar dat wist hij al”, vertelde Van Eetvelt. “Hij heeft zijn uren op het parcours gedaan en heeft al een plan klaar.”

Zelf was Van Eetvelt niet tevreden. “Ik stond aan de start zonder al te hoge verwachtingen maar ben toch een beetje teleurgesteld”, klonk het. “Ik had gewoon niet de benen waarop ik hoopte. Al is dat misschien geen verrassing: mijn voorbereiding was niet optimaal en ik zat sinds de Ronde van de Toekomst weinig op mijn tijdritfiets. En vandaag slecht zijn wil niet zeggen dat ik ook vrijdag (dag van de wegrit, red) slecht zal zijn. Ik heb nog altijd vertrouwen naar vrijdag toe. Ik pak dit mee als ervaring voor de komende jaren, jetlag was ook iets nieuws voor mij.”

Van Eetvelt probeerde zijn resultaat te relativeren. “Ik ga vannacht zeker niet slecht slapen. Het is wat het is, vrijdag hoop ik wel iets te kunnen laten zien. Ik denk ook niet dat dit iets gaat veranderen aan de hiërarchie binnen de ploeg. We zullen onderling voldoende praten tijdens de race om duidelijk te maken wie goed is en wie niet. Mijn vertrouwen blijft intact.”(gvdl)