Waarom het resultaat voor de Belgen in de Mixed Team Relay van ondergeschikt belang is: “We gaan zeker geen risico nemen”

De Mixed Relay is het nieuwe ‘paradepaardje’ van de UCI. Sinds 2019 staat dit onderdeel op het programma van het WK wielrennen. Toen won Nederland, in corona-jaar 2020 werd het event niet georganiseerd, vorig jaar was Duitsland aan het feest.

België brak nog nooit potten op dit event. In 2019 eindigde de ploeg negende op elf deelnemende landen, vorig jaar klokte het team af op de zevende plaats op dertien teams. Toen vaardigde België enkele specialisten af zoals Victor Campenaerts en Yves Lampaert. Lotte Kopecky en Jolien D’hoore waren dan weer de troeven bij de dames.

“Maar het is niet omdat je enkele grote namen in je ploeg hebt, dat je daarom hoog scoort”, aldus Valerie Demey op het persmoment van de Belgische ploeg maandagochtend, “het is vooral zaak om goed op elkaar ingespeeld te zijn tijdens de wedstrijd.”

Prikkel

Ervaring hebben noch de dames, noch de heren. “Maar maandag trainen we wel op het parcours, oefenen we de formatie en bekijken we hoe we de tijdrit gaan indelen, aldus Jesse Vandenbulcke, “en dan hebben we nog twee dagen om ons goed voor te bereiden”.

Rode draad doorheen het ganse verhaal van de Belgen: leuk dat ze kunnen fietsen in wedstrijdverband, het resultaat lijkt eigenlijk van ondergeschikt belang. “De inspanning van woensdag is goed om de benen eens op spanning te zetten met het oog op de wegrit zondag”, meende Pieter Serry. “Klopt”, aldus Quinten Hermans, ‘dit is een goede prikkel voor zondag. Het is eigenlijk de enige mogelijkheid om nog eens goed diep te gaan, als deel van een team, in wedstrijdverband.”

“Zeker met die jetlag nog in de benen en het tijdverschil kan het geen kwaad om een wedstrijdprikkel te krijgen. Je kan dat proberen simuleren op training, maar dat is toch niet hetzelfde, dus dan komt een wedstrijd ons wel goed uit”, aldus Julie De Wilde.

“We gaan zeker geen risico nemen, temeer omdat regen wordt voorspeld woensdag. Die wegrit is toch het belangrijkst”, gaf Nathan Van Hooydonck nog mee. “Het is de laatste voorbereiding richting zondag, ons hoofddoel. We gaan ons best doen, proberen het er goed vanaf te brengen en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Favorieten voor het podium lijken Italië, Nederland en Duitsland, al mag ook Zwitserland niet onderschat worden. “En daarachter ligt het redelijk open”, klinkt het in koor. Waar mikt België dan precies op als resultaat? “We gaan ons best doen, zeker en vast”, besloot De Wilde, “maar om daar nu vooraf een resultaat op te kleven, dat gaan we niet doen.”