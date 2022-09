Bijna 400.000 mensen kregen hun corona herfstprik al

Na een week in de herfstvaccinatiecampagne werden al 385.564 mensen gevaccineerd. Meer dan de helft van de volwassen Vlamingen kreeg al een uitnodiging in de bus. Bijna 1,4 miljoen afspraken werden ingepland. Meer dan 2 op de 3 65-plussers hebben al een afspraak gemaakt, net als 2 op de 3 mensen met een verzwakte immuniteit. De komende 2 weken worden nog eens bijna 800.000 prikken gezet. Dat blijkt maandag uit cijfers van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V).

Er werden de voorbij week 385.564 mensen gevaccineerd. Het gaat om 268.221 mensen tussen 65 en 79 jaar (27,05 procent), 39.159 80-plussers (9,52 procent) en nog eens 78.184 mensen tussen 18 en 64 jaar. De komende weken worden de overige uitnodigingen verstuurd en afspraken ingepland. Zo zullen er in de week van 19 september 447.351 mensen worden gevaccineerd, de week nadien gaat het om nu al 348.524 vaccinaties. Alles samen krijgen ongeveer 4,5 miljoen burgers de kans om voor begin november gevaccineerd te worden.

“Tijdens deze vaccinatiecampagne worden de aangepaste vaccins aan omikron gebruikt die op 1 september door de EMA werden goedgekeurd. Er werd binnen de IMC afgesproken dat we telkens bij goedkeuring door de EMA van nieuwe vaccins, zo snel mogelijk op die nieuwe vaccins zullen overschakelen. Dat gebeurde ondertussen. Deze week kregen de nog nieuwere vaccins, aangepast aan BA4 en BA5 ook de goedkeuring van de EMA. Die kunnen geleverd worden vanaf begin oktober. Vanaf dan zullen we overschakelen op die vaccins”, klinkt het in een mededeling.

Onderzoekers voorspellen voor het najaar opnieuw een toename van het aantal besmettingen. “Herfstvaccinatie biedt een belangrijke dam tegen hospitalisatie”, luidt het.