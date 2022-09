De oorlog in Oekraïne is allerminst de enige zorg van Poetin. Er is niet alleen de forse kritiek van belangrijke ‘bondgenoten’ als China en India aan het adres van Rusland. Net nu leggen ook oude, getrouwe ex-Sovjetstaten als Kazachstan, Tadzjikistan en Kirgizië de marsorders uit Rusland steeds vaker naast zich neer.