Chinese viroloog waarschuwt voor apenpokken: “Raak geen buitenlanders aan”

Vrijdag werd in China de eerste besmetting met het virus gemeld dat de afgelopen maanden in Europa en de Verenigde Staten vooral werd geconstateerd bij mannen die seks hebben met mannen.

De besmette persoon in Chongqing, in het zuidwesten van China, werd meteen na aankomst in de stad in quarantaine geplaatst. Volgens de lokale autoriteiten is het gevaar op een uitbraak klein. De patiënt is stabiel en testte negatief voor Covid-19, luidde het.

Wu Zunyou, de belangrijkste epidemioloog bij de Chinese gezondheidsdienst CCDC, deed zijn aanbeveling dit weekend in een bericht via het Chinese sociaalnetwerkplatform Weibo. Hij adviseert huid-op-huidcontact te vermijden met “vreemden” of personen die in de afgelopen weken zijn teruggekeerd uit het buitenland.