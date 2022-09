Biden bevestigt militaire steun voor Taiwan bij Chinese aanval

Op de vraag of “Amerikaanse mannen en vrouwen Taiwan zouden verdedigen in het geval van een Chinese aanval”, antwoordde Biden “ja”.

Na het interview verklaarde een official van het Witte Huis echter aan de zender dat het Amerikaanse beleid niet is gewijzigd en dat de VS zich niet officieel uitspreken over het al dan niet beschermen van Taiwan met Amerikaanse troepen.

Scherp uitgelaten

Biden had zich in mei tijdens een trip naar Japan ook al scherp uitgelaten over de kwestie. In augustus reisde de Amerikaanse toppolitica en partijgenote van Biden, Nancy Pelosi, naar Taiwan. Dat veroorzaakte zware spanningen met China.

De communistische leiding in Peking ziet Taiwan als deel van China en dreigt met een verovering. De VS hebben zich op vlak van defensie aan Taiwan verbonden, vooral via wapenleveringen. Militaire bijstand bij een aanval werd bewust in het midden gelaten.