“Prins Harry kreeg pas vijf minuten voor de pers te horen dat de Queen dood was”

Harry kreeg het bewuste telefoontje van zijn vader tijdens zijn vlucht naar Aberdeen, net voor de landing. Toen het vliegtuig even later geland was, had ook de rest van Groot-Brittannië, en de wereld, te horen gekregen dat de Queen overleden was.

Een bron dichtbij het koningshuis benadrukt dat Charles die dag met niemand regelmatig contact had en dat prins Harry niet anders werd behandeld dan andere leden van de koninklijke familie. “Charles stond erop dat de officiële verklaring niet mocht worden vrijgegeven vooraleer alle leden van de familie op de hoogte waren”, klinkt het.

Eerder op de dag had hij zijn twee zoons William en Harry aangeraden om naar Schotland te gaan omdat hun grootmoeder op sterven lag. Volgens The Telegraph werd Harry daarover wellicht na William ingelicht, en de krant vermoedt dat het hem om die reden langer heeft geduurd om in kasteel Balmoral te geraken. The Telegraph leidt daaruit af dat de hoop op verzoening tussen prins Harry en zijn familie vervlogen lijkt en verwijst in dat verband ook naar het feit dat Harry niet welkom was op de grote staatsreceptie die zijn vader zondagavond heeft georganiseerd.