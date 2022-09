Lotte Kopecky opgetogen met plaats in top tien: “Dit was de prikkel die ik zocht”

Kopecky besloot de tijdrit aan haar programma toe te voegen om het lichaam een extra prikkel te geven richting de wegwedstrijd van volgende week zondag waarin ze wel tot de favorieten behoort. “Dit was inderdaad de prikkel die ik zocht”, zei de Antwerpse na afloop. “Ik had een redelijk goed gevoel op de fiets. Na de eerste ronde dacht ik dat ik iets te voorzichtig was gestart maar in het verloop van de tweede ronde was ik blij dat ik voorzichtig gestart was. De benen liepen helemaal vol. Gelukkig kon ik in het laatste stuk nog versnellen zodat ik uiteindelijk mag concluderen dat ik mijn wedstrijd goed had ingedeeld. Neen, ik was niet helemaal kapot. Tijdrijden is een vreemde discipline: ofwel ga je er net over, ofwel blijf je er net onder. Ik denk dat ik nog niet genoeg ervaring heb met dit scoort inspanningen.”

Met haar negende plaats kon ze perfect leven. “Ik had gisteravond de deelnemerslijst eens bekeken en dacht dat top tien mogelijk zou zijn. Dus ja, ik ben ook met het resultaat tevreden. Toch ga ik mij nooit echt toeleggen op het tijdrijden. De kloof met de winnares bedraagt toch nog altijd twee minuten en ik heb zoveel disciplines waarop ik mij moet concentreren - de weg en de piste - dat ik er het tijdrijden echt niet kan bijnemen. De tijdritfiets staat thuis toch vooral in de garage. Maar ik ben blij dat ik ze vandaag heb gereden. Ik neem het positieve mee richting wegrit.”