Spaans basketbalteam kroont zich na wereldtitel nu ook tot tot Europees kampioen na zege tegen Frankrijk

De Spaanse basketballers hebben zich zondagavond in het Duitse Berlijn tot Europees kampioen gekroond. In de finale nam de regerende wereldkampioen met 88-76 de maat van Frankrijk, de olympische vicekampioen.

De Spanjaarden namen het heft meteen in handen en hadden al in het tweede kwart een kloof van twintig punten (47-26) geslagen. Dankzij een 0-11 tussensprint konden de Fransen de schade bij de rust tot 47-37 beperken. Na de pauze kwamen de Fransen ook nog even terug tot drie punten, maar na het derde kwart was het verschil weer tot negen punten (66-57) opgelopen.

Juancho Hernangomez mikte de ene driepunter na de andere in de korf (7 op 9) en kwam zo aan 27 punten. Zijn tweelingbroer Willy Hernangomez stak met 14 punten en 8 rebounds een handje toe en ook Lorenzo Brown (14 ptn, 11 assists) en Jaime Fernandez (13 ptn) leverden een stevige bijdrage aan de Spaanse zege. Voor de Fransen deed Evan Fournier met 23 punten het meeste terug.

In de wedstrijd om het brons won gastland Duitsland met 82-69 van Polen, goed voor een eerste podiumplaats sinds 2005 (toen runner-up). Voor de Spanjaarden is het de vierde Europese titel, na 2009, 2011 en 2015. Tussendoor stonden ze twee keer (2013, 2017) als derde op het podium.

Spanje leed op dit EK één nederlaag: in de derde groepswedstrijd tegen de Belgian Lions (83-73). Die gingen er in de achtste finales met 88-72 uit tegen titelverdediger Slovenië.

Willy Hernangomez werd tot MVP van het toernooi verkozen. Zijn landgenoot Lorenzo Brown, de Duitser Dennis Schröder, de Fransman Rudy Gobert en de Griek Giannis Antetokounmpo kregen naast hem een plaats in het All Star-team.

© AFP