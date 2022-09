Leandro Trossard krijgt Italiaanse trainer bij Brighton & Hove Albion, Roberto De Zerbi volgt Graham Potter op

Tot juli was De Zerbi aan de slag bij Shakhtar Donetsk in Oekraïne, waar de competitie na de Russische invasie werd stopgezet. In eerste instantie bleef De Zerbi nog wel aan boord bij Shakhtar en leidde hij het team bij de ‘Shakhtar-toer voor Vrede’, een serie van vriendschappelijke wedstrijden ten voordele van het goede doel. De Zerbi was sinds mei 2021 trainer van Shakhtar. Voordien was hij in eigen land hoofdcoach bij onder meer Palermo, Benevento en Sassuolo.

Brighton, na zes wedstrijden vierde in de Premier League, zag Potter naar Chelsea trekken nadat die club Thomas Tuchel had ontslagen. Volgens Engelse media is de kans groot dat Trossard bij de komende wintertransferperiode Potter zal volgen naar de Londense club.