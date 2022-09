Real Madrid mag dansen na derbyzege tegen Atlético, foutje Courtois zonder erg

Real Madrid blijft ongeslagen in Spanje. In een hevige derby kon het ­Atlético Madrid afhouden: 1-2. Thibaut Courtois maakte een zeldzaam foutje bij de tegengoal, maar mocht wel terugblikken op een sterke prestatie.

We hadden gehoopt nooit meer over dat soort gezangen te moeten berichten, maar helaas. De supporters van ­Atlético Madrid lieten zich van hun slechtste kant zien. “Vinicius, je bent een aap”, viel rond en in het stadion te horen. Wansmakelijk. Bah.

De spanning was te snijden, bewees ook het wedstrijd­begin. De match was nog maar een paar minuten ver of er was al een opstootje tussen Koke en Valverde. Thibaut Courtois bekeek het allemaal vanop afstand, Yannick Carrasco en Axel Witsel toonden dat ze goed opgevoed zijn en bleven rustig. Ook Eden Hazard liet zich niet betrekken in het duw- en trekwerk, want hij zat op de bank.

Verwensingen en bier

Atlético Madrid begon het best aan de derby, met onder meer een schot van Carrasco dat via het been van Carvajal in het zijnet belandde, maar het was Real dat op voorsprong klom. Na een heerlijk doorsteekballetje van Tchoua­meni kon Rodrygo de 0-1 scoren. De Real-spelers vierden al dansend en kregen daarop verwensingen en bier naar het hoofd geslingerd. Vooraf had Atlético-aanvoerder Koke verklaard dat er “problemen” zouden komen, mochten de bezoekers na een doelpunt dansen.

Real was niet geïntimideerd door die uitlatingen, bleek ook na de 0-2, toen er andermaal geswingd werd aan de cornervlag. Na een knappe aanval trof Vinicius eerst nog de paal, maar in de rebound kon Valverde de bonus verdubbelen. De Uruguayaan had maar binnen te duwen. Witsel had de laatste weken lof gekregen als centrale verdediger, maar hij en zijn collega’s hadden alle moeite van de wereld met de snelle en vinnige aanvallers van Real Madrid. Geen schande natuurlijk: mannen als ­Vinicius lopen rapper dan wij op ons hardst fietsen.

© ISOPIX

Tussendoor had Courtois getoond waarom hij dezer dagen de beste doelman ter wereld genoemd wordt. Hij zweefde een poging van Griezmann uit de hoek. Na de 0-2 kon de Limburger ook nog eens een bedrijvige Carrasco het scoren beletten. De linkerflank was absoluut bij de beteren bij Atlético.

Bij Real behoorden niet alleen de spitsen en (lange tijd) Courtois tot de uitblinkers, maar ook Luka Modric. De middenvelder is als wijn, zo lijkt het wel: hij wordt met de jaren beter. Inmiddels is ­Modric 37. De Rode Duivels zijn gewaarschuwd: Kroatië is een tegenstander in de groepsfase in Qatar.

Na de rust ging Atlético op zoek naar alsnog een gelijkspel. Het werd daarbij geholpen door een zeldzaam foutje van Courtois op hoekschop, waarna Hermoso de aansluitingstreffer kon maken. Het beloofde nog spannend te worden in Madrid. Het deed de gemoederen alleen maar meer oplopen. Carvajal maakte een overtreding op Reinildo, de poppen gingen aan het dansen. Dat vond Real niet zo erg: de minuten tikten op die manier bijzonder snel weg.

© AFP

Rode kaart

Een rode kaart kon niet uitblijven. Die ging naar Atlético­speler Hermoso. Hazard zag het allemaal gebeuren van in de dug-out, hij mocht niet invallen. Real blijft aan de leiding in Spanje met het maximum van de punten.

Alleen al voor die racistische incidenten vonden we het niet erg dat Atlético Madrid verloor...