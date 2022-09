Heeft Grimes haar oren laten opereren om ze op die van een elf te laten lijken?

“Ik heb iets geks gedaan”, meldt Grimes mysterieus via twitter, waarmee ze in het midden laat of ze effectief een dergelijke operatie achter de rug heeft.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder liet ze al via Twitter weten interesse te hebben in een chirurgische ingreep waarbij haar oren in een punt worden gemodelleerd. Ze was ook op zoek naar “betrouwbare mensen voor vampiertanden”, in de buurt van Austin of Los Angeles. Die opmerking leverde haar heel wat kritiek op.

Grimes in 2018, toen ze een relatie had met Elon Musk, de baas van Tesla. — © AFP

Vorig jaar verscheen Grimes, wiens echte naam Claire Boucher is, al met metalen sieraden die elfenoren simuleerden op het Met Gala in New York .