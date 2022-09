© via REUTERS

De Queen is dood, en iedereen zal een stukje van haar begrafenis meegepikt hebben. Waarom raakt het overlijden van een 96-jarige Britse vorstin een ganse wereld? “We houden wel van af en toe een zonsverduistering of een tsunami, of zoals hier: het overlijden van een koningin die zeventig jaar op de troon zat.”