Rutger Wouters boekt 27ste zege van het seizoen

Rondt Rutger Wouters dit jaar de kaap van 30 overwinningen? Dat is de hamvraag die zich stilaan opdringt, want momenteel staat de teller op 27. Met nog een kleine maand te gaan, zit hij dus op schema. De jongste overwinning van Wouters dateert van afgelopen weekend toen hij in Meerle lichtjes vooruit geraakte met Len De Jonghe die hij in de spurt versloeg. In de nationale zegestand gaat hij zijn dichtste belager Lars Van Coppenolle, die momenteel 12 overwinningen op zijn zegelijst heeft staan, met ruim verschil vooraf.

De Ceuster in Hoeselt

In Limburg werd er zondag in Hoeselt gekoerst. Een lastig parcours dat door de barre weersomstandigheden nog extra werd bemoeilijkt. Milan De Ceuster uit Tremelo pakte de zege. Hij rijdt voor het sterke junioresteam Acrog-Tormans en was eerder ook al de beste in het naburige Vlijtingen. Hij haalde het met een half minuutje voorsprong op de Noor Sandstad. De Ceuster is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Als eerstejaars junior heeft hij al 8 overwinningen op zak waaronder een aantal pareltjes zoals het PK, de Beker van België in Rekkem en de klimkoers in Couvin. Dat De Ceuster zijn weg probeert te zoeken in het wielrennen is niet zo verwonderlijk. Bijna zijn hele familie ademt koers. Zo zijn Sean en Mike De Bie zijn halfbroers, terwijl hun vader Eddy, net als zijn broers Danny en Rudy, ook een carrière uitbouwden in het wielrennen. Een onuitwisbaar DNA dus.

Geudens in Peer-Brogel

Zaterdag werd er ook gekoerst in Peer-Brogel. Daar ging de zege naar Robbe Geudens die het in een spurtje met twee haalde van de Meerhoutse Sport en Steun-renner Kamiel Eeman. Zijn derde overwinning in drie weken. Geudens mag dan wel in Geel wonen, hij wordt door velen als Limburger beschouwd aangezien hij de kleinzoon is van de in wielermiddens zeer bekende Jef Vandecruys uit Zolder die ons enkele jaren geleden ten gevolge van een slepende ziekte veel te vroeg is ontvallen. “En eigenlijk woont Robbe sinds vandaag in Diepenbeek waar hij op kot gaat. Hij start aan de UHasselt revalidatiewetenschappen en kinesitherapie”, lacht zijn mama Lesley.