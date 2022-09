Crisis afgewend? Anderlecht boekt deugddoende zege tegen KV Kortrijk en duikt de top acht weer binnen

Het was autoloze zondag in Brussel. De grote vraag was wel of Anderlecht eindelijk zijn motor in gang zou zetten en hoe hun gps stond ingesteld: van Kwaad naar Erger? Na de 1 op 12 in de competitie kon paars-wit zich absoluut geen puntenverlies permitteren tegen KV Kortrijk. Gelukkig voor hen namen ze tijdig een andere afrit die leidde naar betere oorden.

De man met de sleutel leek Yari Verschaeren te zijn. De spelverdeler zei voor het in seizoen in deze krant nog fors dat hij graag aan meer dan tien goals en tien assists zou raken, maar sinds die uitspraak viel Verschaeren compleet stil. Zijn goeie voorbereiding ten spijt, slaagde de dribbelaar er niet in om beslissend te zijn in de eerste 13 officiële matchen. Nul goals, nul assists. Toen Felice Mazzu vorige week zei dat jeugdproducten moeten beseffen dat dit een sport is voor volwassen, doelde hij ook op Yari Verschaeren. Die zit toch al vier jaar in de A-kern, niet? Het mocht wat meer zijn.

Verschaeren had die boodschap tegen Kortrijk begrepen. De nummer 10 mocht opnieuw in de basis starten en was actief. Zijn chouchou-gehalte is na zijn dip weliswaar gedaald en het publiek fluit al eens sneller, maar Verschaeren stond erboven. Toen Debast een bal voor doel zwierde, kopt Murillo terug en met een volley duwde de middenvelder de 1-0 binnen. Yari Verschaeren stond dit seizoen eindelijk op het scorebord. Voor het eerst in een maand klom Anderlecht in de competitie op voorsprong. Oef.

Amuzu geblesseerd

Bij Felice Mazzu viel er toen toch al een pakje stress van zijn schouders. De coach was wel zenuwachtig na de tegenvallende resultaten en is duidelijk niet zo stoïcijns als zijn voorganger Vincent Kompany. Hij zag af en had een resultaat nodig. Net zoals in Boekarest ging Anderlecht in balverlies weer met vier man achteraan spelen.

Bizar genoeg ging het Lotto Park pas echt opleven toen Francis Amuzu geblesseerd uitviel na 18 minuten. Op dat moment viel de 16-jarige Julien Duranville in en deze spurtbom is de hoop van het park. Ook toen Jan Vertonghen eens nipt naast knalde, welde er een een golf van enthousiamse over de tribunes.

Kortrijk plooide terug en Anderlecht voetbalt uiteraard liever tegen dit soort ploegen. Didier Lamkel Ze probeerde wel iets, maar kon zijn ex-ploegmaats Wesley Hoedt en Lior Refaelov niet zo enerveren als indertijd bij Antwerp. Ook niet na de rust. Wie gaat deze Kerels straks redden? Op Anderlecht werd hun lot bezegeld toen Murillo een bal doorkopte en Majeed Ashimeru de 2-0 tegen de touwen werkte.

Ja, de bezoekers spartelden nog even tegen toen Hoedt erg lullig een bal tegen Faiz Selemani knalde en het leer binnen katapulteerde (2-1), maar nog geen drie minuten later was de stress alweer weg. Lior Refaelov schilderde het leer op het hoofd van Vertonghen en ook de Rode Duivel scoorde zijn eerste doelpunt voor paars-wit. Het stadion ontplofte. Eindelijk goals en dan nog eentje van Superjan ook.

Penaltyfarce

Dit was wat Anderlecht nodig had om het vertrouwen op te krikken. Het werd zelfs nog beter toen Refaelov werd getackeld in de box. Scheidsrechter Nathan Verboomen zag er onbegrijpelijk eerst een schwalbe in - wat een farce - maar de ref werd gelukkig gecorrigeerd door de VAR. Het publiek wilde zelfs dat Zeno Debast de strafschop trapte, maar uiteindelijk was het Refaelov die zijn plicht deed.

De gps van RSCA staat dus opnieuw goed ingesteld. Ze rijden niet meer van hot naar her en de crisis is afgewend. Alleen moeten de Brusselaars de motor straks verder laten warm draaien na de interlandbreak. Ook tegen steviger tegenstanders.

Anderlecht: Van Crombrugge, Debast (82’ Sardella), Hoedt, Vertonghen, Murillo, Ashimeru, Arnstad (75’ Kana), Verschaeren, Amuzu (19’ Duranville), Refaelov (75’ Esposito), Silva (82’ Delcroix)

KV Kortrijk: Ilic, Watanabe, D’Haene, Dessoleil (66’ Avenatti), Radovanovic, Sych (77’ Mehssatou), Tanaka, Loncar (77’ Mbayo), Vandendriessche (57’ Keita), Lamkel Zé, Messaoudi (57’ Selemani)

Doelpunten: 27’ Verschaeren (Murillo) 1-0, 59’ Ashimeru (Murillo) 2-0, 62’ Selemani 2-1, 64’ Vertonghen (Refaelov) 3-1, 74’ Refaelov (strafschop) 4-1

Gele kaarten: 29’ Dessoleil (overtreding), 53’ Vandendriessche, 65’ Arnstad

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Nathan Verboomen