“Dit is nog maar het begin”: zo zette ‘Zuper’ Zinckernagel Sclessin als vanouds in vuur en vlam

Sclessin kolkte als vanouds. Standard zet zijn opmars voort. Na de eerdere 9 op 9 pakten de Rouches nu ook de scalp van een slap Club Brugge. Met dank aan Philip ‘Zuper’ Zinckernagel, auteur van twee doelpunten bij zijn thuisdebuut. “Dit is nog maar het begin van wat we van hem gaan zien”, denkt Ronny Deila.

Wat een verschil. Een maand geleden werd Standard na een 0 op 6 tegen Westerlo en OH Leuven nog afgedaan als een mogelijke degradatiekandidaat. Vier weken, vier wedstrijden en vier overwinningen later heeft ‘prince charming’ Ronny Deila zijn Rouches gewekt uit de doden. De Luikenaars duiken de interlandbreak in op een vijfde plaats, slechts drie punten achter het ongenaakbaar gewaande Club Brugge. Wie had dat pakweg een maand geleden durven voorspellen?

Een uur voor de aftrap had de Luikse spionkop hun Sclessin al een eerste keer in vuur en vlam gezet met een indrukwekkende reeks tifo’s ter ere van de 25e verjaardag van de Ultras Inferno. Vuur dat van bij het eerste fluitsignaal oversloeg op de spelers. “De supporters waren alweer op Champions League-niveau”, vertelde Ronny Deila na de wedstrijd. “Ik ben trots dat we hen hebben kunnen belonen met een topprestatie tegen een topteam. We waren gedisciplineerd, we werkten hard en we hebben onze kansen genomen. In dit soort wedstrijden heb je iets speciaals nodig. Iets wat we zagen bij onze eerste twee doelpunten.”

© BELGA

Droomdebuut

Enter Philip Zinckernagel. De 27-jarige Deen met Nederlandse en Duitse roots liet zich vorige week al opmerken met een goede invalbeurt op STVV, maar bewaarde zijn eerste twee doelpunten voor een droomdebuut voor eigen publiek. Op het halfuur sloeg de huurling van Olympiakos een eerste keer toe van buiten de zestien met zijn mindere linker (1-0). Kort na het uur gaf Zinckernagel Mignolet een tweede keer het nakijken na een knappe actie vanop rechts. “Een geweldig gevoel om mezelf op deze manier te kunnen voorstellen aan de supporters”, sprak een tevreden Zinckernagel achteraf. “We komen steeds dichter bij de topposities. Daarom ben ik ook hier. Ik wil deze club terugbrengen waar ze verdient te staan.”

Zinckernagel kwam op Deadline Day op huurbasis over van het Griekse Olympiakos, waar hij nog maar net een contract voor drie seizoenen had getekend. “Er was een trainerswissel en ik paste niet echt in de plannen van de nieuwe trainer (Carlos Corberán, nvdr.). Ik kreeg geen plaats op de Europese lijst. Daarom leek het me beter een oplossing te zoeken. Ik ben heel blij dat Standard me deze uitweg heeft geboden. Via deze club hoop ik nog kans te maken op het WK met Denemarken”. Vorig seizoen hielp de Deense spelmaker Nottingham Forest nog aan de promotie naar de Premier League. “Het publiek van Forest was geweldig. Dat van Olympiakos ook. Maar de sfeer die ik op Sclessin heb gezien is één van de meest intense die ik ooit heb meegemaakt”, aldus Zinckernagel.

© BELGA

Een nieuwe publiekslieveling lijkt geboren. En als we Ronny Deila mogen geloven kunnen we nog veel moois verwachten van Zinckernagel. “Hij is intelligent, technisch sterk en een leiderstype. Het soort speler wat we nodig hadden. Dit is nog maar het begin van wat we van hem gaan zien. Ik ken hem van in de Noorse competitie (bij Bodø/Glimt, nvdr.). Daar speelde hij alles kapot. Ik ben dan ook heel blij dat we een kans hebben gekregen om hem naar hier te halen.”

In de blessuretijd zette William Balikwisha, vorig jaar nog anoniem meedraaiend bij de beloften, de kroon op het werk met de 3-0 na knap voorbereidend werk van Raskin. In zijn enthousiasme pakte hij wel zijn tweede gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt bij het vieren. “Ik snap dat het moeilijk was om het hoofd koel te houden in deze sfeer. Ik ben bereid om het te bedekken met de mantel der liefde, maar het mag geen tweede keer gebeuren”, besloot Deila.

Ronny en zijn Rouches gaan met een goed gevoel de interlandbreak in. Voor Hoefkens en Club Brugge is het hard ontwaken na de stunt op Porto.