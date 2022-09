OVERZICHT BASKETBAL. Limburg United B bekert verder, Lommel wint eerste competitiematch

Limburg United B treft komend weekend reeksgenoot Royal IV Brussels en kan daarbij zeker rekenen op Wout Leemans. “Ook al speelt de A-ploeg op hetzelfde moment, volgens het reglement kan ik pas vanaf de halve finale aantreden voor hen. Mijn focus ligt momenteel dus bij de B-ploeg. Het zou schitterend zijn mochten we nog een ronde verder geraken en uitkomen tegen een eersteklasser. We wisten vandaag waar we voor stonden: winnen met minimum 8 punten verschil. Het werd door ons gebrek aan ervaring spannender dan nodig. Maar dit is zeker een mooie opsteker.”

De jonge bende van coach McCollum bewees zaterdag klaar te zijn voor 2de klasse-niveau. Toch was Lommel lange tijd op achtervolgen aangewezen en klom pas bij 66-65 op voorsprong. In het laatste kwart liep het stelselmatig verder uit. “Weinigen hadden dit verwacht”, gaf Enrico Montanari mee. “We hebben er hard voor gevochten. Met een groep van gemiddeld 22 jaar oud is dit schitterend. In de Beker toonden we al tegen Kontich wat we in onze mars hebben. Als we van blessures bespaard blijven, zie ik het wel goedkomen met deze groep.”

TDM1 Lommel 83- Oxaco 74 Quarters: 22-27, 23-21 (45-48), 21-17 (66-65), 17-9. LOMMEL: JACOBS 10, SCHELKENS 22, MONTANARI 6, DE KEUSTER 19, WESENBEEK 16, Bouts 10, Stachtis, L. Witters, Eyckmans, Dubois, Jansen, J. Witters. (guvo)

Antwerp Giants B 107 - Limburg United B 60 Quarters: 25-17, 21-14 (46-31), 37-21 (83-52), 24-8. LIMBURG UNITED B: ABELSHAUSEN 6, BOVY 8, LEEMANS 26, MOORS 2, RAVERT 6, Hammonds, Toremans 3, L. Hermans, Menten 4, D’haluin 5, Miilenkovic. (guvo)

TDM2 Stevoort 59- Leuven Bears B 77 Quarters: 8-18, 14-22 (22-40), 16-19 (38-59), 21-18. STEVOORT: BEN AYAD 0+4, MAESEN 5+6, FROYEN 4+3, BORTELS 4+8, BONNEUX 3+3, Bangels 0+7, Wirix 3+4, Ottenbourgs 3+1, Gruyters 0+1, Leenen 0+0, Schepers 0+0. (guvo)

Namen-Belgrade 65 - Hasselt BT 74 Quarters: 22-24, 10-17 (32-41), 22-15 (54-56), 11-18. HASSELT: KOONINGS 13, PAUWELS 10, SCREURS 11, CEYSSENS, ACHARAAY 9, Schild 14, Ramaekers 5, Simons 2, Vranken 10. (guvo)

Beker van België POULE H Limburg United B 83 - Phantoms Boom 73 Quarters: 23-23, 22-16 (45-39), 16-17 (61-56), 22-17. LIMBURG UNITED B: ABELSHAUSEN 16, BOVY 8, LEEMANS 20, MOORS 15, RAVERT 9, Miilenkovic 6, Menten 4, L. Hermans 2, Toremans, Hammonds, D’haluin 3. (guvo)

Beker van Vlaanderen POULE G Miners B 55 - Donza 67 Quarters: 21-11, 11-23 (32-34), 14-18 (46-52), 9-15. MINERS B: NOWICKI 11, LOOYENS 9, DE KOSTER 10, HOOFMANS 8, POSTELMANS 13, Cauberghs, Wouters, Hufkens 2, Janssens 2, De Vleeschauwer, Geboers, de Waard. (guvo)

Dames 1ste landelijke Houthalen 62 - Antwerp Giants 41 Quarters: 19-7, 15-8 (34-15), 18-12 (52-27), 10-14. HOUTHALEN: GIELEN 12, VANDEWALLE 8, GOUWY 11, PUSSIG 13, OOMS 7, Wuyts 2, Rutten 1, Hoogmartens 2, Houben, Donné 1, W. Bas 5. (guvo)

Hasselt BT 50 - Willebroek 81 Quarters: 14-24, 15-22 (29-46), 13-21 (42-67), 8-14. HASSELT: PAUWELS 3+0, BOLS 4+0, MATHAY 0+4, LEMMENS 10+2, VENKEN 5+10, Cromphout 3+2, Castelein 0+0, Verbeeck 4+0, Ceuleers 0+0, Bijnens 0+2, Graulus 0+1. (guvo)

Beker van Vlaanderen POULE G Bonheiden 52 - Lummen B 62 Quarters: 14-13, 14-16 (28-29), 11-21 (39-50), 13-12. LUMMEN B: CONVENTS 3, DE BAETS 6, HERMANS 20, MERTENS, DEGIRMEN 5, Libert, Lauwers 2, Wouters 6, Swinnen 10, Verbeemen 10. (guvo)

Oefenwedstrijd Athena Lummen 65 - Brasschaat 40 Quarters: 17-6, 22-19 (39-25), 12-4 (51-29), 14-11. ATHENAS LUMMEN: VANDERHOYDONCKS 14, FILTJENS 2, CUYVERS 15, SCHILLEBEEKS, FAYE 7, Verdonck 4, Ndiribe 5, Starckx 10, Van Heukelom 4, Ndabukiye 4. (jope)

