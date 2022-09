Derde thuisnederlaag op rij voor Lommel SK

Na twee thuisnederlagen op rij was Lommel SK nog steeds op zoek naar het eerste puntengewin voor eigen publiek. Hoofdtrainer Steve Bould hield vast aan de winnende basiself van Beerschot. Metinho en Thordarson waren hersteld van een blessure en namen plaats op de bank. Bij SL 16 werden maar liefst vier wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de nederlaag op de Beverse Freethiel.Beloning voor feller StandardGroen-wit had na vier partijen de beste verdediging van de reeks met slechts vijf tegendoelpunten. De jonge Rouches waren hoegenaamd niet onder de indruk en staken een eerste keer de neus aan het venster, maar Kuavita zijn poging week in extremis af op Henkens waardoor het leer niet in de bovenhoek belandde. In de volgende actie van SL 16 was het opnieuw bijna raak. Na balverlies van Laurent Lemoine ging Tapsoba aan de haal, maar Stijn Wuytens redde in extremis de meubelen. In de daaropvolgende hoekschop herstelde de Lommelse verdediger zijn fout door de bal voor de achterlijn weg te trappen. De Luikenaars slaagden er zo niet in het lakse spel van de thuisploeg af te straffen. Halverwege de eerste helft zette Canak zich door aan de linkerkant en Ziani knalde centraal in het dak van het doel: 0-1.

© Dick Demey

Cauê mist vanaf de stipDe thuisploeg stelde daar een vrije trap van Roque tegenover. Het leer belandde via een Luikse rug verrassend op de achterkant van de dwarsligger. In het derde kwartier stuitte Martinez, na een fraaie doorsteekpas van Belghali, nog op doelman Poitoux. Na een jeugdzonde van Brrou werd Martinez onderuit gemaaid en kon scheidsrechter Simonini niet anders dan de bal op de stip te leggen. Cauê vlamde met de nodige show tegen de bovenkant van de lat. De Noord-Limburgers gingen zo met een achterstand de kleedkamer in.Onklopbare PoitouxIn de tweede helft probeerde de thuisploeg de achterstand uit te wissen, maar Cauê kopte het leer nipt naast de Luikse kooi. Het elftal van Joseph Laumann besloot na een slipper van Nekadio een cadeau uit te delen aan Chadli, maar de Franse huurling van Troyes verkwanselde de reuzekans. Na een flitsende tegenaanval via de pijlsnelle Martinez geraakte Chadli niet verder dan de armen van Poitoux. Ook Cauê kreeg zijn strafschopmisser niet hersteld. De Lommelse druk bereikte een hoogtepunt. SL 16 plooide, maar brak niet. De jonge Rouches beperkten zich tot verdedigen. Lommel-trainer Bould greep twintig minuten voor het einde in door met Thordarson en Metinho vers bloed op het middenveld te brengen. Met alle wil van de wereld kreeg groen-wit de bal niet in het doel van Poitoux. Met een kattensprong redde de Luikse doelman een dubbele poging van Martinez en Cauê. In het slotkwartier waren de Rouches nog dicht bij een tweede doelpunt maar Wuytens en De Busser stonden pal. Het morrende thuispubliek was zo getuige van een derde thuisnederlaag op rij.

© Dick Demey