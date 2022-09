Bijna miraculeus ontsnapt, maar de speurders van ‘Klopjacht’ hebben toch weer beet

En toen waren ze nog met negen. In ‘Klopjacht’ zorgde einzelgänger Mario Put (46) ei zo na voor de meest gedurfde én toevallige ontsnapping tot dusver. Maar op het nippertje herkenden de speurders hem en sloegen ze hem in de boeien.

Als enige begon bakker Mario uit Hulshout solo aan het Klopjacht-avontuur. Maar de ‘lone wolf’ was tot in de puntjes voorbereid. Zijn hele vriendengroep, bestaande uit stoer uitziende motards, schakelde hij in. Zo verzekerde Mario zich van transport, slaapplaatsen en zelfs af en toe een ontspannen barbecue. Zich verplaatsen deed hij telkens met een andere Harley Davidson. De speurders wisten niet waar eerst te zoeken en werden stilaan gek.

Mario scheerde zijn baard weg, en wist op die manier ei zo na onder de neus van de speurders te ontsnappen. — © SBS

Maar in aflevering vier liep Mario dan toch tegen de lamp. Toen hij een vriend geld liet afhalen, kwamen de rechercheurs hem op het spoor. Een patrouille viel binnen in zijn ‘safe house’, maar herkende Mario eerst niet. De avond voordien had hij zijn baard afgeschoren. Terwijl de speurders het huis doorzochten, wilde Mario stil wegglippen. Tot de ploeg in het hoofdkwartier hem via de camera’s herkenden en Mario in de boeien werd geslagen. Meer zeggen dan “fuck” en “klote” kon hij niet meer.

(dvg)