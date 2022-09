Geefmarkt moet ook mensen samenbrengen

GENK

Op het overdekte deel van het binnenplein van het stadhuis werd afgelopen zaterdag een Geefmarkt georganiseerd. Bezoekers kunnen er nog bruikbare voorwerpen wegschenken die dan door andere bezoekers kunnen worden meegenomen. “Je moet niet iets meebrengen om ook iets te mogen afhalen”, zegt Monique Meyvis, één van de vrijwilligers die mee vorm geeft aan het project. “De Geefmarkt heeft een meerledig doel. We zijn tegen het wegwerpen van nog bruikbare voorwerpen. En we willen ook graag mensen samenbrengen. Daarom hebben we in het midden van onze markt tafeltjes staan waar mensen kunnen zitten en een tasje koffie kunnen drinken. We voorzien ook soep en brood. De volgende Geefmarkt hebben we gepland op 26 november. Dan zal, met kerst en Sinterklaas in het vooruitzicht, vooral speelgoed centraal staan.” cn