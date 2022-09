Zowat elk gezin in Voeren koopt azalea voor Kom op tegen Kanker

Voeren

Het voorbije weekend vond je de azalea’s van Kom op tegen Kanker ook in de Voerense kerkdorpen waar de vrijwilligers op een aantal strategische plaatsen 630 plantjes konden verkopen. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun naasten. Dit jaar (zoals ook bij de vorige editie) geen deur-aan-deurverkoop maar de azalea’s werden te koop aangeboden in vier van de zes Voerdorpen. De inwoners van Remersdaal konden aan het Dorpshuis van Teuven terecht. Aan het Heilig Hartbeeld in Sint-Martens-Voeren waren ook de ‘kopers’ van Sint-Pieters-Voeren welkom. Ook kochten mensen onder meer ook in ‘s-Gravenvoeren en Moelingen meerdere plantjes voor hun buren en vrienden. Met 630 plantjes verkochten de vrijwilligers meer azalea’s dan vorig jaar. Concreet betekent dit dat ongeveer elk huisgezin in Voeren een of meerdere plantjes koopt. nm