Duitsland zet nu ook Australië opzij in de Davis Cup Finals en kroont zich tot groepswinnaar in groep van de Belgen

De Duitse tennissers hebben zich zondag voor eigen publiek tot groepswinnaar gekroond in groep C van de Davis Cup Finals. In Hamburg versloegen ze Australië, dat ook al zeker was van een plaats in de kwartfinales, met 2-1.

Nadat Jan-Lennard Struff (ATP-132) met 6-1 en 7-5 won van Max Purcell (ATP-26), maar Oscar Otte (ATP-52) een 7-6 (8/6), 6-1 nederlaag leed tegen Thanasi Kokkinakis (ATP-81), beslisten Kevin Krawietz en Tim Pütz de partij in het dubbelspel met 6-4, 6-4 winst tegen Matthew Ebden en Max Purcell.

Vrijdag hadden Krawietz en Pütz al het lot van de Belgische tennissers beslecht door in het beslissende dubbelspel in extremis met 4-6, 6-2 en 7-6 (7/5) te winnen van Sander Gillé en Joran Vliegen. De Belgen hadden toen al met 3-0 verloren van Australië, leden zaterdag ook nog een 2-1 nederlaag tegen Frankrijk en eindigden dus op de laatste plaats in de groep.

In de kwartfinales neemt Duitsland het 24 november in het Spaanse Malaga op tegen Canada, dat in zijn groep tweede werd achter Spanje en voor Servië en Zuid-Korera. Australië treft 22 november Nederland, groepswinnaar voor de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Kazachstan. Gastland Spanje neemt het 23 november op tegen Kroatië. Italië, winnaar in een groep met Kroatië, Zweden en Argentinië; treft 24 november de Verenigde Staten.