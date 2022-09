Afvalfestival in De Dageraad

Kortessem

De speelplaats van BuSO De Dageraad werd voor een dag omgetoverd tot een heus openluchttheater. Zo’n 160 leerlingen en leerkrachten mochten genieten van de voorstelling ‘Afvalfestival’. Deze show werd gebracht door muzikant Kanza Mees van Theater GUSTA. “Met originele liedjes over zwerfvuil, sorteren, recycleren en hergebruik zette hij de kinderen aan tot meezingen en musiceren. Bovendien werd op een ludieke manier een boodschap gebracht die de kinderen doet nadenken over afval en onze levensstijl”, zegt Carine Driessens, directeur van de school. Uniek aan deze voorstelling is dat de muziek wordt gebracht met zelfgemaakte instrumenten, dagelijkse voorwerpen en zelfs gewoon afval. rapo