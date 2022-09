Gouden Wiel trappelt ter plaatse op Teugele Pruve

Hoeselt

Teugele Pruve, een initiatief van de Hoeseltse sportraad, beleefde zaterdag de 29ste editie. Teugele verwijst naar het Teugelveld nabij Schalkhoven en rond dat ‘veld’ trok de acht kilometer lange tocht dan ook. Op het parcours konden 870 wandelaars kennismaken met zeven Hoeseltse sportclubs die aan hun kraampje trakteerden op een hapje en drankje. Wielertoeristenclub Gouden Wiel (foto) trappelde zo eenmalig ter plaatse in Romershoven. “Het Gouden Wiel telt 35 renners en we bestaan al 35 jaar. Aan Teugele Pruve doen we voor de vierde keer mee. Om een goede reden zijn we hier maar op halve kracht want de andere helft is een week op koersvakantie in Spanje””, vertelt thuisblijver Carolus .(frpe)