Brochure Diepenbeekse Schrijvers opnieuw uitgegeven

Diepenbeek

In de bibliotheek van Diepenbeek verzamelden een 65-tal boekenliefhebbers voor de uitgave van de nieuwe vijfjaarlijkse brochure van Diepenbeekse schrijvers. Zij vermeldt meer dan 70 schrijvers die in Diepenbeek wonen of die in hun verhaal de gemeente als setting in hun verhaal gebruiken. Onder hen gaven 25 auteurs present in de bibliotheek op 16 september. De mooi verzorgde brochure is aan haar derde uitgave toe. Het schrijversrepertorium bevat romans, dichtbundels en informatieve boeken waarin Diepenbeek een belangrijke rol speelt. Alle werken zijn opgenomen in de bibliotheek en zijn dus uitleenbaar. In korte interviews met communicatieverantwoordelijke Philip Vanstreels vertelden onder meer Hilde Lieten en Nanesa over hun inspiratiebronnen. Het eerste exemplaar van de nieuwe brochure werd door loting overhandigd aan de jongste auteur, de 18-jarige Nimfke Stox. Het muzikale duo Erik en Anne brachten tussendoor opmerkelijk goede songs. Hun vertolking van Fields of Gold ontving terecht luid applaus. Aan het eind van de avond kreeg iedereen de gelegenheid om uitgebreid bij te praten tijdens een receptie. chpa