Autoluwe schooldag bij Het Lieve Hesebeestje in Hees

Hees

De stedelijke basisschool Het Lieve Hesebeestje in Hees-Bilzen motiveerde afgelopen vrijdag alle kinderen om naar school te stappen of te trappen. “We hebben op school 85 leerlingen en iedereen deed heel goed mee. De meeste kwamen met de fiets, step of te voet naar school”, vertellen de tevreden leerkrachten. Tijdens de les was er ook aandacht voor de autoluwe schooldag. “Er werd een Straplied aangeleerd en bij de lessen muzische vorming werd er getekend en een toneeltje opgevoerd”, aldus juf Ann. “De Strapdag was heel leuk omdat er ook weinig auto’s aan de school stonden. Dat is veel veiliger”, vertelt Maud van het 2de leerjaar. Op het einde van de dag kreeg iedereen als beloning een polsbandje. (joge)