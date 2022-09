OVERZICHT VOLLEYBAL. Limburgse jeugd laat van zich horen na zomerslaap

Het nationale volleybal ontwaakte zaterdag uit zijn zomerslaap. Aardig wat Limburgse teams beten in het zand, maar her en der kwam ook een mooi resultaat uit de bus.

Routinier Brecht Campforts (22 punten, 59 %) imponeerde tijdens zijn debuut bij Genk, maar elders was het vooral de jeugd die van zich liet horen. De meisjes van Jaraco As, vorig seizoen nog in promo 1, startten complexloos aan hun avontuur in nationale 3. Een week geleden viel vaste waarde Julie Goris (22) nochtans voor lange tijd uit met een ontstoken schouderpees. Hierdoor zakte de gemiddelde leeftijd van As naar 15,9 jaar. Imke Breemans, met haar 14 jaar de jongste van de bende, depanneerde in Thimister op de opposite en scoorde 13 stuks aan 55 procent.

Bij Wellen (nationale 1) speelde Louise Goffings haar allereerste wedstrijd op dit niveau. Goffings, die nog maar 16 lentes op de teller heeft, verving met verve de geblesseerde Lemmelijn (spierscheur). In de eerste set liet ze zelfs drie opeenvolgende punten optekenen.

Nationale 2 heren A Genk A 3 - Booischot B 0 Sets: 25-23, 25-20, 25-18. Genk: Campforts 22, Schils 1, Franssen 11, Von Stritzky 10, Hansen 3, Louwette 10. Libero: Craeghs. Kwamen in: Joris, Gielkens. Booischot: Dethier 4, Vanlangendonck 11, Luyten 9, Duwaerts, Roosemaryn 7, Craninckx 3. Libero Van Regenmortel. Kwamen in: Nuyttens 8, Schoensetters 1.

Esneux 3 - Lanaken 0 Sets: 25-21, 25-23, 25-18. Lanaken: Houten F (1), van de Loo (8), Willems (2), Kellens (11), Houten R (14), Ilsbroux (3), libero: Dirickx. Kwam in: Poncelet.

Nationale 3 heren A Athus-Messancy 3 - Genk B 1 Sets: 24-26, 25-21, 25-20, 25-12. Genk: Wyers, De Cuyper, Vandeweyer, Willems, Hoebers, Reymen. Libero: Gregoor. Kwam in: Raaffels.

Stabulois 1 - Maaseik B 3 Sets: 18-25, 13-25, 25-23, 12-25.

Riemst 3 - Herstal 2 Sets: 25-19, 25-17, 23-25, 19-25, 15-9. Riemst: Van Lent, Dries Thijs, Van Rafelghem, Mandervelt, Wolak, Levenstond. Libero: Gonnissen. Kwam in: Humblet.

Nationale 1 dames Wellen 3 - Lint 1 Sets: 25-15, 24-26, 25-18, 25-15. Wellen: Boiten 5, Bungeneers 21, Schaekers 3, Briels 15, Degrave 12, Goffings 6. Libero: S. Bastin. Kwamen in: Smets, Dumont 1. Lint: Verbist 7, Meers 1, Mariën 13, Van Damme 14, Herman 2, Verelst 6. Libero: Van Esbroeck. Kwamen in: Lacour, Plochaet 8, Verhaegen 3.

Nationale 2 dames A Gembloux 3 - Stevoort 0 Sets: 25-21, 25-17, 25-20. Stevoort: Luyckx, Libert, Goossens, Polaris, Vancraywinkel, Vanwetswinkel. Libero: Jacobs. Kwamen in: Aerts, Daniëls.

Riemst A 0 - Tchalou B 3 Sets: 14-25, 13-25, 13-25. Riemst: Coenegrachts, Hannema, Boelen, Moors, Hardy, Houben. Libero’s: Mengels en Wouters. Kwamen in: Grootaers, Steegen, Detremmerie, Ruyters, Nulens.

Chaumont 3 - Helchteren 2 Sets: 25-18, 17-25, 15-25, 25-20, 19-17. Helchteren: Vriens 18, Heynen 2, Vanderhoydonks 4, Van Hout 13, Truyers 10, Winters 1. Libero’s: Janssen en Colombie. Kwamen in: Vranken 17, Reijmen 3, Bongaerts 5.

Limal Ottignies 3 - Alken 1 Sets: 22-25, 25-22, 25-19, 26-24. Ottignies: Renard 14, Verschaeren 2, Limbourg 13, Evrard 8, Caro 6, Lo Guasto 23. Libero: Cassandra. Kwam in: Lecrit 2. Alken: Sneyers 13, Happart 1, Goral 18, Vranken 16, Rochus 8, Peeters 12. Libero: Henkens. Kwamen in: Gorissen, Truijen.

Waremme 3 - Beverlo 1 Sets: 26-24, 22-25, 25-21, 25-16.

Nationale 3 Dames A Thimister-Herve 0 - As 3 Sets: 23-25, 16-25, 18-25. Thimister: Beauve (7), Derooz (7), Mainz (3), Daenen (5), Falzone (2), Possen (5), libero’s: Krenika en Michiels. Vielen in: Sproten, Jacquemin (3). As: Paps (12), Breemans (13), Franco (4), Vos (3), Cuppens (7), Vanhees (18), libero’s: Verjans en Bamps.