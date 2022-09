Club Brugge likt zijn wonden na stevige nederlaag tegen Standard: “Dit was geen fysieke kwestie, wel een mentale”

“Club Brugge onwaardig”, of “de Champions League is geen excuus.” Bij de landskampioen was men streng voor zichzelf na de non-match op Sclessin. Standard bleek Porto niet, voelden ook Hans Vanaken, Simon Mignolet en Bjorn Meijer.

Dan kom je met de borst vooruit aan op Sclessin na een prestatie die gans Europa is rond gegaan, maar vertrek je met de staart tussen de benen terug naar Brugge. Alles wat Club zo goed deed in Porto, was niet te zien in Luik. “De Champions League? Dat is geen excuus, we hadden vier dagen om te recupereren”, aldus Simon Mignolet. “Het verschil met de match van dinsdag mag niet zo groot zijn. We moeten nu echt naar onszelf kijken, want we kunnen het niet accepteren om een wedstrijd zoals vandaag te spelen.”

“Vandaag verdienden we niet om te winnen”, aldus de doelman. “Standard was feller. Als je dan op achterstand komt, dan wordt het moeilijk en moet je achter de feiten aanlopen. We hebben nu die internationale break om deze wedstrijd te analyseren en te leren uit onze fouten. Als je wil winnen moet je de energie en duelkracht van de tegenstander matchen, dat was niet het geval vandaag. Bij de rust hebben we nog geprobeerd om de eerste helft recht te zetten door een kleine tactische aanpassing. We hebben kansen gehad om de gelijkmaker te maken, maar uiteindelijk was het gewoon niet goed genoeg.”

Mignolet ging Abakar Sylla nog even duidelijk maken dat hij niet moest reageren op Dragus. “Dat is een jeugdzonde. Hij brengt zichzelf in de problemen door geel te pakken. Dat was helemaal niet nodig. Hij is een ongelofelijk voetballer met een grote toekomst, maar op dit niveau moet je je hoofd erbij houden.”

Met een zuur gevoel de interlandbreak in, én een achterstand van acht punten op het ongenaakbare Antwerp: dat was de conclusie voor Club Brugge. “Maar het heeft geen zin om naar andere ploegen te kijken als we zelf onze job niet doen”, haalde Mignolet de schouders op. “We wisten dat het hier lastig kon worden na een midweek in de Champions League. Dit was eerder een mentale dan een fysieke kwestie.”

© BELGA

Bjorn Meijer: “Dit hebben we aan onszelf te danken”

Zijn college Bjorn Meijer reageerde ongeveer hetzelfde. “Dit was Club Brugge onwaardig”, klonk het droogjes bij de Nederlander. “We waren nochtans niet onaardig begonnen aan de wedstrijd. Maar dan gaan die fans er achter staan en toonden wij te weinig agressie. Natuurlijk was die sfeer een voordeel: wij voelen onze fans ook in Jan Breydel. Het resultaat was misschien wat overdreven, maar dit hebben we volledig aan onszelf te danken.” Club zakte volledig weg tijdens de wedstrijd, zag ook Meijer. “Er was amper doelgevaar, buiten enkele kopballen van mij en Hans. Het was te weinig.

Hans Vanaken: “We maakte te veel individuele fouten vandaag”

“Moeilijk te zeggen waar het fout liep vandaag”, was aanvoerder Hans Vanaken na het laatste fluitsignaal nog onder de indruk van de zware 3-0-eindcijfers. “De score is overdreven en vooral niet nodig. We maakten te veel individuele fouten die tot een doelpunten leidden. Voorin waren we iets te weinig killer in de laatste fase om tot scoren te komen.”

“We wisten dat ze in goeden doen waren na hun negen op negen. Er was dan ook veel ambiance. Maar daar zijn we redelijk goed mee omgegaan. Maar aanvallend hebben we iets te weinig gebracht. Als we goed afwerken, keert het publiek misschien tegen de ploeg. Dat is niet gebeurd.”

© BELGA