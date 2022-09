Cedomir Janevski weg bij Hugo Broos om trainer te worden van Kevin Mirallas

Cedomir Janevski (61) is de nieuwe coach van het Cypriotische AEL Limassol, ploeg van ex-Rode Duivel Kevin Mirallas.

De Macedonische Belg vervangt de Portugees Silas, die na een schrale 1 op 12 al op straat is gezet. Janevski was eerder al op het eiland aan de slag bij ENP en Olympiakos. Sinds juni vorig jaar assisteerde hij Hugo Broos bij de nationale ploeg van Zuid-Afrika. “Cedo had eerder al twee aanbiedingen moeten afslaan. AEL, een topclub, kon ik hem niet laten weigeren”, toont Broos begrip. Naar een nieuwe assistent gaat hij niet op zoek. “Ik doe verder met de staf die ik al heb.”