Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers moeten AC Milan aan de leiding helpen tegen Napoli

Straks staat in Italië de topper van de speeldag op het programma. AC Milan neemt het daarin op tegen Napoli. Bij Milan beginnen Rode Duivels Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers in de basis. Aster Vranckx begint op de bank. Divock Origi ontbreekt door een blessure.

AC Milan en Napoli vechten zo dadelijk uit wie van de twee mee met Atalanta aan de leiding komt in Italië. Bij Milan is het vooral uitkijken naar onze landgenoten. Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers krijgen van coach Pioli het vertrouwen en starten in de basis. Aster Vranckx begint op de bank.

Die andere Rode Duivel, Divock Origi, ontbreekt bij de Rossoneri met een lichte blessure.