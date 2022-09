EERSTE PROVINCIALE. Eerste zege voor Juve, Meeuwen stunt thuis tegen Achel

Twee opvallende resultaten het voorbije weekend. Allereerst de 2-1 nederlaag van Achel in Meeuwen, dat na twee forse nederlagen tegen de titelkandidaat verrassend z’n eerste puntjes sprokkelde. Verder de 1-2 zege van Bree-Beek bij Torpedo. Zepperen-Brustem had het moeilijk tegen Herk, maar won uiteindelijk toch en blijft samen met Bree-Beek met het maximum op kop. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend.(jc)