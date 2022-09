“Extreem zeldzame” grafgrot uit het tijdperk Ramses II bij toeval gevonden in Israël

De grot werd dinsdag bij toeval op een strand nabij Tel Aviv ontdekt, toen een graafmachine het dak raakte van wat een door mensen gemaakte grot bleek. Archeologen daalden met een ladder de grot in. In een vrijgegeven video is te zien hoe verbijsterde archeologen hun zaklampen schijnen op tientallen stukken aardewerk, in verschillende vormen en maten.

In de grot werden vooral veel kommen aangetroffen, sommige rood geverfd, andere met afbeeldingen, evenals kelken, kookpotten, voorraadpotten, lampen en bronzen pijl- en speerpunten, die teruggaan tot het bewind van de in 1213 voor Christus gestorven Ramses II. Het aardewerk is afkomstig van onder meer Cyprus, Libanon, Noord-Syrië, Gaza en Jaffa, wat volgens de archeologen duidt op “levendige handelsactiviteiten die plaatsvonden langs de kust” in het late bronzen tijdperk.

© AFP

De voorwerpen waren begrafenisoffers om de overledenen te vergezellen op hun laatste reis naar het hiernamaals, onaangeroerd gevonden sinds ze daar ongeveer 3.300 jaar geleden werden geplaatst. Ten minste één relatief intact skelet is in de grot gevonden.

De grot is inmiddels vergrendeld en wordt bewaakt totdat er een plan voor een complete opgraving ligt. De organisatie besloot bewaking in te stellen toen duidelijk werd dat in de korte tijd tussen de ontdekking en de sluiting al “een paar items” waren geplunderd.