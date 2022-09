Hasselt is stabieler en wint eerste volleybalderby van Dilsen-Stokkem

De eerste Limburgse derbywinst in derde nationale bij de dames mogen we op de naam van DVH Optimasi Hasselt schrijven. Het klopte Mavo Dilsen-Stokkem knap met 3-1.

LEES OOK. Geen droomdebuut voor Hasselt in eerste nationale

LEES OOK. Roeselare vergalt Tongers debuut in nationale 1

Met veel opslagdruk en een mooi reeksje van Boiten zette Hasselt meteen de toon: 11-4. Vandecruys duwde door, Mavo spartelde nog wat tegen, maar de 1-0 was een feit. Mavo vond meer enthousiasme in set twee en de aanval begon beter te draaien: 6-10. Maar met moneytime in zicht begon het te twijfelen. Hasselt profiteerde van de opslagmissers en trok nipt aan het langste eind. Met opslagdruk, mooie recepties en aanvallen deed een nu ontspannend spelend Dilsen-Stokkem de thuisploeg wel pijn in set drie: 12-25. Maar die lijn konden de bezoekers niet doortrekken. Receptioneel werd het zwaar, terwijl Hasselt opnieuw vlotjes haar spel speelde. Vandecruys serveerde van 18-10 naar 25-10.

Sets: 25-17, 25-23, 12-25, 25-10.