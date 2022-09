Altijd hetzelfde liedje bij AA Gent: Hein Vanhaezebrouck ziet zijn ploeg wéér dezelfde uitschuivers maken

© BELGA

Single 1: I Will Follow – Lykke Li

Een magere troost voor AA Gent: het verschil met nummer vier OH Leuven bedraagt slechts drie punten. Maar koploper Antwerp en de eerste achtervolgers zijn de hoek al om. Of hoe zich nu al een felle strijd aandient voor dat vierde plekje in de Champions’ play-offs. “We blijven hangen”, is de pijnlijke vaststelling van Hein Vanhaezebrouck, die achteraf nog maar eens een grijsgedraaide plaat oplegde. “We hebben al te veel fouten gemaakt. Op Standard speelden er nog andere redenen, maar met die late vrijschop dragen we daar zelf ook verantwoordelijkheid. Tegen STVV en Antwerp thuis verliezen we vermijdbare punten, op Charleroi zorgen we zelf voor problemen. Het gebeurt te vaak. We moeten absoluut naar onszelf kijken. We hebben de kwaliteit om mee te doen met om het even wie. Maar om bovenin te staan, moet je iedere week én bijna niets weggeven én je momenten pakken. Dat doen we niet.” En dus moet hij weer I Will Follow draaien. Want het wordt weer een seizoen achtervolgen.

© BELGA

Single 2: Killer - Adamski

Nochtans gaf Genk cadeaus weg. Doelman Vandevoordt die kraakte onder de hoge druk, Cuesta die de bal zomaar verspeelde aan Cuypers. “Maar we willen niet afwerken. We hebben even veel doelpogingen als Genk, maar we hebben nul keer binnen het kader getrapt. Het is onverklaarbaar”, zegt Vanhaezebrouck. Nochtans kon hij niet klagen over hoe zijn spitsen werkten. Van Depoitre, drie wedstrijden op de bank, verwachtte de coach meer en dat bracht ie ook. Maar net als Cuypers weigerde hij de Genkse geschenken uit te pakken. “Depoitre komt alleen voor de keeper maar sjot niet en legt af naar Samoise, die ook drie tijden nodig heeft om hem klaar te leggen. Even later is er de interceptie van Samoise waar hij had kunnen breed leggen naar Hong. Ik kan ze niets kwalijk nemen, ze zorgden zelf voor de kansen. Maar daar moet je meer killer zijn. Gelukkig scoort Hugo Cuypers nog voor ons, al had hij er nu ook eentje meer kunnen maken. Maar het probleem bij ons is vaak om te scoren.” De vraag is Gent überhaupt genoeg killers heeft. Scorend vermogen in de kern was ook vorig seizoen een probleem, en de enige transfer die dat toevoegt, is Cuypers. Door de afwezigheid van Tissoudali – en de tegenvallende Hauge – is dat vooralsnog een nuloperatie.

© Dick Demey

Single 3: Naive- The Kooks

Het voorlopige wisselen van doelman – Nardi moest weer wijken voor Roef – pakt voorlopig prima uit. Als Gent al iets weggaf, had Roef uitstekende reddingen in huis op pogingen van Preciado, El Khannouss en Trésor. Op een vrije trap in de laatste minuut kon Heynen echter vrij koppen: 1-0. Zoals zo vaak al dit seizoen liet eentje zich in de luren leggen. Dit keer was dat Vadis Odjidja. Dom. Naive zelfs, zoals The Kooks ooit kweelden. “Vooral omdat het gebeurt zoals op Standard. We staan goed, maar we laten ons kinderlijk afblokken door Samatta, waardoor er een te groot gat valt in de rug van Kums. Met onze maturiteit moeten we Samatta gewoon opzijzetten, in die zone blijven zodat we het duel met Heynen kunnen aangaan. Het is focus. Communicatie ook. Eén patron achterin die iedereen op zijn taken wijst en ingrijpt voor het onheil gebeurt. Achteraf zijn ze allemaal de eerste om te zeggen wat we moesten doen, maar je moet vooraf anticiperen. Vooral op die standaardsituaties moet het absoluut beter. Na Standard verwittig je ze en zijn ze een aantal weken scherp. Na zeven weken zijn er een paar het weer vergeten. Al kan dat met vermoeidheid te maken hebben.” Het lijkt nog lang wachten eer DJ Hein Simply the Best van Tina Turner eens uit zijn platenbak kan vissen.