Het was van het seizoen 2004-2005 geleden dat de heren A van Hasselt nog eens in eerste nationale (toen Liga B) te zien waren. Een terugkeer met de grote T was er op bezoek bij Mortroux nog niet. “We hebben nog tijd om te groeien”, sust libero Thielemans, die ondanks een staking op de luchthaven toch tijdig op het veld geraakte.